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Сегодня, 10:15

Мойес возвращается в «Эвертон». С ним клуб пережил один из лучших периодов в своей истории

Дэвид Мойес станет новым главным тренером «Эвертона»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Дэвид Мойес.
Фото Global Look Press
Болельщики наверняка будут довольны.

Похоже, что «Эвертон» определился с новым главным тренером после ухода Шона Дайча. По информации The Athletic, ливерпульскую команду возглавит Дэвид Мойес — далеко не последний человек для этого клуба, в свое время отдавший ему 11 лет.

Контракт будет долгосрочным?

61-летний шотландский специалист сразу же был определен новыми владельцами клуба The Friedkin Group как основной кандидат на замену Дайчу. Переговоры между «Эвертоном» и Мойесом прошли быстро, и, как ожидается, в выходные будет официально объявлено о его возвращении на «Гудисон Парк».

При этом руководство «ирисок» хочет, чтобы новый тренер заложил основы для долгосрочных амбиций команды, что будет отражено в сроке его контракта. Как сообщает Daily Mail, Мойес подпишет соглашение до июня 2027-го. Первым матчем «Эвертона» при Дэвиде станет матч 21-го тура АПЛ против «Астон Виллы» 15 января.

Шон Дайч.
Фото AFP

Дайча уволили прямо перед игрой

«Эвертон» убрал Шона Дайча 9 января всего за три часа до матча Кубка Англии с «Петерборо Юнайтед». Обязанности главного тренера совместно исполнили Лейтон Бейнс и Шеймус Коулмен — легенды клуба справились (победа 2:0).

В чемпионате «ириски» застряли на 16-м месте, набрав 17 очков, и располагаются всего в одном балле от зоны вылета. Правда, у них есть матч в запасе.

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После увольнения Дайча появилась информация от журналиста Пола Джойса. По его словам, англичанин сказал владельцам «Эвертона», что достиг с командой потолка. Они посчитали, что Шон сдался, хотя изначально собирались его поддерживать.

30 января британский специалист отметил бы два года на посту наставника ливерпульской команды, но этому не суждено было случиться.

Дэвид Мойес в «Эвертоне» в 2007 году.
Фото Global Look Press

Второй заход Мойеса

Мойес возглавит «Эвертон» во второй раз после того, как работал в нем с 2002 по 2013 год. Тогда он девять раз финишировал с «ирисками» в первой десятке турнирной таблицы АПЛ, вывел команду в отборочный этап Лиги чемпионов в 2005-м и дошел до финала Кубка Англии в 2009-м. Никаких трофеев не выиграл, но при нем с ливерпульцами всем приходилось считаться.

В 2013-м Дэвид покинул «Гудисон Парк», чтобы заменить сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», где пробыл на посту 10 месяцев, прежде чем был уволен. Дальше были не самые успешные периоды в «Реал Сосьедад» и «Сандерленде».

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В прошлом сезоне Мойес вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы, а за год до этого привел команду к победе в Лиге конференций. Шотландец не работал с тех пор, как покинул «молотобойцев» в июне 2024-го после завершения контракта.

Футбол
ФК Эвертон
Дэвид Мойес
Шон Дайч
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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