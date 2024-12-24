США, город битлов и вытрезвитель. Колонка Казанского — о новой жизни «Эвертона»
Америка захватила... Ливерпуль. Красный клуб этого города («Ливерпуль») уже давно принадлежит звездно-полосатой компании FSG (Fenway Sports Group). С этой недели синий клуб города («Эвертон») стал частью еще одной американской империи с созвучной аббревиатурой тоже из трех букв — TFG (The Friedkin Group).
«Сделаем Ливерпуль снова великим» — официальный девиз бизнесменов из Штатов.
Именно «Эвертон» исторически считается первым футбольным клубом в городе битлов. Ему 146 лет, именно он играл на «Энфилде» еще до создания «Ливерпуля».
«Эвертон» — один из основателей Английской футбольной лиги, клуб никогда не вылетал из высших английских дивизионов — абсолютно уникальное достижение.
В самом городе считается, что болельщиков «Эвертона» гораздо больше, чем «Ливерпуля». «Это народный клуб» — так когда-то сказал Дэвид Мойес, самый успешный тренер последних десятилетий. Связь с простым народом легко можно разглядеть и на сердце каждого игрока «Эвертона». Герб команды, так называемая башня принца Руперта, — один из символов района. В XVIII веке башня служила городу... вытрезвителем. Что может быть ближе простому народу?
Вот только владелец клуба последнее время был страшно далек от этого самого народа, выражаясь словами борца с классовым неравенством. Последние восемь лет клубом управлял иранец Фархад Мошири. За это время потрачены миллионы на игроков неопределенного калибра, восемь тренеров с разными стилями пришли и ушли, дважды клуб лишали очков за нарушения финансовых правил.
«Эвертон» почти все это время бьется за выживание. Мошири начал строительство нового стадиона, влез в долги, и, казалось, мучениям нет конца. Болельщики умоляли Мошири продать клуб.
Иранец мучительно искал выход — то потенциальные инвесторы боялись заходить в проблемный клуб, то иранец чувствовал обман и не хотел прогореть. Процесс продажи превратился в сериал, который своим мыльным сюжетом убивал абсолютно все стороны.
Но и это прошло. На матче против «Челси» в директорской ложе сидели новые хозяева. Они увидели, как теперь уже их команда выдает отменный защитный спектакль против теневого фаворита чемпионата. Джордан Пикфорд отыграл рекордный в этом сезоне седьмой матч на ноль. Соперник, забрав мяч аж на 75% времени, накрутил не очень достойные 0,77 xG. «Эвертон» немного помог своим соседям, остановив впечатляющую 5-матчевую победную серию «Челси». Боссы американской компании были впечатлены. Они разбираются в футболе.
Четыре года назад американский миллиардер Дэн Фридкин купил клуб из вечного города — «Рому». Сразу договорился с Жозе Моуринью. И за штурвалом собственного самолета в прямом смысле привез (он пилот) в Рим главную звезду атаки Ромелу Лукаку. «Рома» выиграла первый трофей за 14 лет (Кубок конференций), а в следующем сезоне едва не добавила кубок Лиги Европы (в финале проиграли «Севилье»). Женский состав римлян дважды подряд выиграл чемпионат Италии.
Год назад, очевидно, чтобы совместить приятное с полезным, Фридкин купил футбольный клуб четвертого французского чемпионата в Каннах. Сейчас там масштабная реформа — игроков покупают пачками, но до выхода в лигу 1 далековато.
Канны явно не случайны в биографии Фридкина.
Унаследовав от своего отца бизнес по продаже японских автомобилей, новый босс «Эвертона» приумножил дело, стал создавать дорогие курорты, гольф-клубы.
И шагнул в кино. Его компания продюсировала знаменитый оскароносный корейский фильм «Паразиты» и последний блокбастер Мартина Скорсезе с Ди Каприо «Убийцы цветочной луны».
Сейчас перед ним открывается очередная сцена для творчества. Уже в следующем сезоне «Эвертон» переедет на новый стадион. Он почти в два раза больше легендарного «Гудиссона». Сверкающее стекло и бетон на берегу реки Мерси — это будет красиво. На арене спроектирован торговый молл, рестораны и спортивные залы. «Эвертон Стэдиум» внесен в список стадионов Евро-2028.
Новая арена потенциально способна принести большой доход. Успешное выступление в премьер-лиге тоже может добавить нулей в банковский счет американца. Только для этого придется солидно потратиться и решить, что делать с нынешним руководством команды. Контракты тренера «Эвертона» Шона Дайча и спортивного директора Кевина Тэлвелла истекают летом. Фридкин уже нанял большую рекрутинговую компанию, которая занимается поиском нового исполнительного директора.
Разумеется, у болельщиков «Ромы» появились ощущения, что именно «Эвертон» сейчас становится любимым клубом TFG. Фридкин заискивает: «Добавление «Эвертона» в наше портфолио не снимает фокуса с «Ромы». Более того, этот симбиоз только поможет Риму. Каждый клуб управляется независимо, и «Рома» остается в сердце наших футбольных амбиций».
В Ливерпуле на это пока внимания не обращают. Начинается романтика, букетно-конфетный период в отношениях Фридкина и болельщиков. Зимой американец больших изменений пока не обещает, что справедливо. Надо укрепиться только для решения локальной задачи, которая формулируется просто: не вылететь. От опасной черты сейчас всего четыре очка. Дайч показал, что может выживать, даже когда с клуба срезают очки. Ему и флаг в руки. А вот летом «Эвертон» ждут явные изменения.
Новую жизнь на новом месте надо начинать красиво и амбициозно. Важно соответствовать своему знаменитому латинскому девизу, который на эмблеме клуба красуется как раз под вытрезвителем: Nil Satis Niti Optimum — «Только лучшее достаточно хорошо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4