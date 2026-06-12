Траст болельщиков «Тоттенхэма» выразил недоверие руководству клуба

Траст болельщиков «Тоттенхэма» направил письмо исполнительному председателю Питеру Чаррингтону после того, как недавний опрос фанатов выявил неодобрение работы нынешнего руководства, сообщает PA.

«Шпоры» избежали вылета из Премьер-лиги только в последнем туре сезона-2025/26. Второй сезон подряд они финишировали на 17-м месте в таблице чемпионата Англии.

Чаррингтон, который стал председателем после ухода Дэниела Леви в сентябре 2025 года, пообещал в письме болельщикам в прошлом месяце: «Мы вернемся туда, где нам место». Через несколько дней семья Льюис, владеющая мажоритарным акционером «Тоттенхэма» ENIC, заявила, что они «полностью включились», чтобы профинансировать необходимую перестройку и вернуть «Тоттенхэм» к конкуренции с лучшими командами Премьер-лиги.

Траст болельщиков провел опрос после окончания сезона. Было получено 1696 ответов. 82 процента членов траста выразили низкую уверенность в том, что нынешнее руководство клуба сможет построить команду, способную бороться за титулы и кубки. Когда тот же вопрос был задан о владельцах клуба, 83 процента выразили низкую уверенность в том, что семья Льюис сможет создать команду для борьбы за Премьер-лигу и кубки.

«Траст приветствовал признание как со стороны господина Чаррингтона, так и со стороны семьи Льюис того, что последние два сезона были неприемлемыми и что футбольный успех не был движущим фактором ключевых решений.

Однако письмо также отразило опасения членов Траста о том, что не было должного признания решений, принятых в течение текущего сезона, которые способствовали упадку клуба, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны представителей болельщиков.

Траст ясно дал понять, что доверие и уверенность болельщиков в руководстве клуба достигли исторического минимума, и что болельщики теперь хотят видеть реальные действия, а не очередные обещания», — говорится в письме организации фанатов.

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