«Эвертон» оштрафовали на 40 миллионов евро за нарушение финансовых правил АПЛ в сезоне-2021/22

«Эвертон» обязали выплатить «Бернли» компенсацию в размере более 40,7 миллиона евро после того, как клуб подал в суд на «ирисок» за нарушение правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги в сезоне-2021/22, когда «Бернли» вылетел из высшего дивизиона, сообщает PA.

В конце 2023 года с «Эвертона» сняли 10 очков за финансовые нарушения. Через несколько месяцев наказание сократили до шести очков (при предыдущем руководителе Фархаде Мошири). В сезоне-2021/22 «Эвертон» финишировал на четыре очка выше 18-го места, которое занимал «Бернли», но клуб из Ланкашира успешно доказал, что если бы шестиочковый штраф за нарушения был применен в том сезоне, они бы сохранили прописку в АПЛ.

Представители «Эвертона» подали немедленную апелляцию на то, что они считают «ошибочным» решением.

«Футбольный клуб «Эвертон» удивлен и возмущен решением независимой дисциплинарной комиссии Премьер-лиги о присуждении компенсационной выплаты «Бернли» в связи с нарушением «Эвертоном» правил в июне 2022 года», — говорится в заявлении клуба.

Клуб не признает выводы комиссии о том, что причиной вылета «Бернли» из Премьер-лиги в мае 2022 года стало спортивное преимущество, полученное «Эвертоном» из-за нарушения правил прибыльности и устойчивости, за которое «Эвертон» уже понес существенное спортивное наказание.

«Это решение создает опасный и неприемлемый прецедент для английского футбола, поскольку оно основано на принципе, что клуб может нарушить финансовые правила в любой момент финансового года. «Эвертон» считает, что вердикт комиссии искажает четкие доказательства, предоставленные нашими юристами, и что апелляция будет удовлетворена», — говорится в заявлении.

Сумма штрафа для «Эвертона» составила 30,3 миллиона евро плюс 10,6 миллиона евро процентов. Ожидается, что будут добавлены дополнительные проценты, которые могут довести общую сумму почти до 46,6 миллиона евро. Считается, что «Бернли» требовал 60,2 миллиона евро в качестве компенсации, но «Эвертон» оспорил расчет размера финансовых потерь.

Другие клубы рассматривали возможность подачи иска, но не стали этого делать. Клуб превысил лимит расходов на 22,7 миллиона евро за отчетный период. Однако «Эвертон» утверждает, что не знал о нарушении, и что между вылетом «Бернли» и окончанием их финансового года было шесть недель, в течение которых они могли бы предпринять шаги, чтобы избежать нарушения.

Клуб заявляет, что это решение не повлияет на планы на летнее трансферное окно-2026.

Председатель «Бернли» Алан Пейс считает, что действия клуба были оправданы.

«То, что мы не могли принять и с чем ни один клуб не должен мириться, — это участие в соревновании, которое, как впоследствии выяснилось, было скомпрометировано. Независимая комиссия теперь подтвердила в ясных выражениях, что правило было нарушено и было получено несправедливое конкурентное преимущество.

Наши действия всегда были направлены на то, чтобы сделать футбол честным. Клубы, соблюдающие правила, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях. Болельщики этого заслуживают. Спорт этого требует. Решение комиссии подтверждает существующую структуру, призванную защищать игру», — отметил Пейс.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max