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Что произошло с Бентанкуром? В соцсетях подозревали инсульт, но игрок быстро пришел в себя

Бентанкур рассказал о состоянии здоровья после потери сознания в матче с «Ливерпулем»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболист «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур потерял сознание в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (1:0). 8 января. Лондон
Родриго Бентанкур потерял сознание во время матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (1:0). 8 января. Лондон.
Фото Reuters
Уругваец уже опубликовал фото из больницы.
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
08 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Ливерпуль

В начале полуфинального матча Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (1:0) произошел пугающий инцидент. Полузащитник «шпор» Родриго Бентанкур рухнул на газон в своей штрафной и несколько минут получал помощь врачей, которые сразу увезли его в больницу.

Футболист «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур потерял сознание в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (1:0). 8 января. Лондон
Родриго Бентанкур в медицинской маске.
Фото Reuters

Бентанкура уносили в кислородной маске

Футболисту стало плохо на восьмой минуте после подачи «Ливерпуля» с углового. Казалось, уругваец сыграет головой в мяч, но вместо этого он неестественно рухнул на газон лицом вниз — падение случилось без посторонней помощи. Вероятно, Бентанкур потерял сознание, какое-то время он вообще не шевелился. Игру приостановили почти на 10 минут, пока Родриго оказывали медицинскую помощь. С поля его увезли на носилках и в кислородной маске.

В перерыве «Тоттенхэм» сообщил в соцсетях, что футболист пришел в себя и находится в больнице. «Мы можем подтвердить, Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования», — говорится в обращении.

Сам Бентанкур вскоре тоже вышел с обращением в соцсети — выложил фотографию с женой и подбодрил подписчиков. «Все хорошо! Спасибо за ваши сообщения! Поздравляю с победой!» — написал хавбек.

В соцсетях предполагают инсульт

Пока неизвестно, что именно произошло с Бентанкуром. По версии болельщиков, которую они высказывают в социальных сетях, у него мог случиться инсульт — на это может указывать слегка перекошенное лицо футболиста перед подачей углового. Также есть догадка, что при падении уругваец вывихнул плечо или сломал руку — левая конечность выглядела неестественно, когда Родриго лежал на животе.

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после игры сказал, что Родриго повредил голову, но никаких подробностей специалист добавить не смог.

Футболисты «Тоттенхэма» Педро Порро и Родриго Бентанкур потерял сознание в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (1:0). 8 января. Лондон
Педро Порро оказывает помощь Родриго Бентанкуру, потерявшему сознание.
Фото Reuters

«Это было тревожно, травма головы всегда вызывает беспокойство, но мы думаем, на данном этапе с ним все будет в порядке. Он был в сознании по дороге в раздевалку. Он ключевой игрок для нас. Не хочу спекулировать, поскольку сам толком ничего не знаю.
Очевидно, это была какая-то травма головы, но он находился в сознании, когда покидал поле. И его отвезли в больницу для наблюдения. Но я не совсем понимаю, как это произошло. Без слов от врачей я не буду строить предположения. Остальные игроки обеспокоены», — сказал Постекоглу в эфире Sky Sports.

У Родриго была травма головы в этом сезоне

Бентанкур — основной полузащитник «Тоттенхэма», но в этом сезоне с ним происходит много неприятных инцидентов. В декабре он пропустил семь матчей из-за дисквалификации: еще летом неудачно пошутил над партнером Сон Хын Мином во время интервью — подкол о корейцах вышел слегка расистским. Уругвайца наказали, несмотря на публичные извинения, которые Сон принял и даже защищал одноклубника.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo; Родриго Бентанкур и&nbsp;Сон Хын Мин. «Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина

Также Родриго уже не в первый раз уносят с поля в кислородной маске — в первом туре АПЛ он получил травму головы, столкнувшись с игроком «Лестера» Абдулом Фатау. Полузащитник тоже потерял сознание и несколько минут получал медицинскую помощь. Он пропустил следующий тур против «Эвертона», а далее появился лишь на восемь минут против «Ньюкасла».

«Тоттенхэм» без Бентанкура неожиданно обыграл «Ливерпуль» (1:0). Единственный в матче гол на 86-й минуте забил 18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль. Ответный матч пройдет 6 февраля.

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Родриго Бентанкур
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
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Эвертон

 16 1 5
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