Что произошло с Бентанкуром? В соцсетях подозревали инсульт, но игрок быстро пришел в себя

Уругваец уже опубликовал фото из больницы.

В начале полуфинального матча Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (1:0) произошел пугающий инцидент. Полузащитник «шпор» Родриго Бентанкур рухнул на газон в своей штрафной и несколько минут получал помощь врачей, которые сразу увезли его в больницу.

Родриго Бентанкур в медицинской маске. Фото Reuters

Бентанкура уносили в кислородной маске

Футболисту стало плохо на восьмой минуте после подачи «Ливерпуля» с углового. Казалось, уругваец сыграет головой в мяч, но вместо этого он неестественно рухнул на газон лицом вниз — падение случилось без посторонней помощи. Вероятно, Бентанкур потерял сознание, какое-то время он вообще не шевелился. Игру приостановили почти на 10 минут, пока Родриго оказывали медицинскую помощь. С поля его увезли на носилках и в кислородной маске.

В перерыве «Тоттенхэм» сообщил в соцсетях, что футболист пришел в себя и находится в больнице. «Мы можем подтвердить, Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования», — говорится в обращении.

Сам Бентанкур вскоре тоже вышел с обращением в соцсети — выложил фотографию с женой и подбодрил подписчиков. «Все хорошо! Спасибо за ваши сообщения! Поздравляю с победой!» — написал хавбек.

В соцсетях предполагают инсульт

Пока неизвестно, что именно произошло с Бентанкуром. По версии болельщиков, которую они высказывают в социальных сетях, у него мог случиться инсульт — на это может указывать слегка перекошенное лицо футболиста перед подачей углового. Также есть догадка, что при падении уругваец вывихнул плечо или сломал руку — левая конечность выглядела неестественно, когда Родриго лежал на животе.

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после игры сказал, что Родриго повредил голову, но никаких подробностей специалист добавить не смог.

Педро Порро оказывает помощь Родриго Бентанкуру, потерявшему сознание. Фото Reuters

«Это было тревожно, травма головы всегда вызывает беспокойство, но мы думаем, на данном этапе с ним все будет в порядке. Он был в сознании по дороге в раздевалку. Он ключевой игрок для нас. Не хочу спекулировать, поскольку сам толком ничего не знаю.

Очевидно, это была какая-то травма головы, но он находился в сознании, когда покидал поле. И его отвезли в больницу для наблюдения. Но я не совсем понимаю, как это произошло. Без слов от врачей я не буду строить предположения. Остальные игроки обеспокоены», — сказал Постекоглу в эфире Sky Sports.

У Родриго была травма головы в этом сезоне

Бентанкур — основной полузащитник «Тоттенхэма», но в этом сезоне с ним происходит много неприятных инцидентов. В декабре он пропустил семь матчей из-за дисквалификации: еще летом неудачно пошутил над партнером Сон Хын Мином во время интервью — подкол о корейцах вышел слегка расистским. Уругвайца наказали, несмотря на публичные извинения, которые Сон принял и даже защищал одноклубника.

Также Родриго уже не в первый раз уносят с поля в кислородной маске — в первом туре АПЛ он получил травму головы, столкнувшись с игроком «Лестера» Абдулом Фатау. Полузащитник тоже потерял сознание и несколько минут получал медицинскую помощь. Он пропустил следующий тур против «Эвертона», а далее появился лишь на восемь минут против «Ньюкасла».

«Тоттенхэм» без Бентанкура неожиданно обыграл «Ливерпуль» (1:0). Единственный в матче гол на 86-й минуте забил 18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль. Ответный матч пройдет 6 февраля.