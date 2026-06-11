Источник: «Манчестер Сити» хочет вернуть защитника Порро

«Манчестер Сити» заинтересован в возвращении защитника «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает The Athletic.

По данным источника, в «Сити» ищут нового правого защитника. Испанский футболист, которому 26 лет, находился в «Манчестер Сити» с 2019 по 2022 год, но не смог проявить себя и ушел в «Спортинг». Однако с 2023 года он является постоянным игроком стартового состава «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.

Контракт Порро с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 47 матчах защитник забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max