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Скандалы

Сегодня, 20:15

Игрок АПЛ был задержан полицией за секс-видео. Допрос длился шесть часов

Игрока АПЛ задержали по подозрению в записи секса без согласия партнерши
Егор Сергеев
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Фото Getty Images
Футболиста забрали прямо по ходу тренировки.

Английское издание The Sun опубликовало материал, в котором сообщило о секс-скандале, в который попал неназванный футболист АПЛ. Некая «международная звезда» якобы записала видео процесса соития с девушкой без ее согласия, на что среагировала полиция.

Игрока увели на допрос во время тренировки

Как пишет The Sun, полицейские ворвались на утреннюю тренировку неназванной команды премьер-лиги и задержали одного из ее игроков. Все произошло в 11 утра, а футболиста увезли на длинный шестичасовой допрос. Сообщается, что у спортсмена изъяли два мобильных телефона для поиска доказательств его вины среди фото и видеозаписей.

Партнеры задержанного сначала подумали, что происходящее — шутка. Картина с двумя полицейскими, уводящими футболиста АПЛ на допрос прямо по ходу тренировки, действительно выглядит необычно. «Все были в недоумении. Игроки стояли с открытыми ртами. Они не понимали, почему это происходит», — приводит The Sun слова анонимного источника.

Фото Global Look Press

Полиция не будет продолжать расследование

После шести часов допроса футболиста отпустили — игрок вернулся в расположение клуба и может принять участие в ближайшем матче Кубка Англии. Полиция же заявила, что не будет продолжать расследование. «Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в вуайеризме. Было решено, что никаких дальнейших действий не будет предпринято из-за недостаточного количества доказательств», — сообщили полицейские The Sun.

Также источник приводит прямую речь потерпевшей женщины. Она обвинила футболиста после того, как отказала в съемке их секс-процесса, но игрок все равно незаметно запечатлел все на видео. Также девушка была против участия в процессе третьего человека. По словам потерпевшей, она почувствовала себя униженной и оскорбленной после того, как узнала о съемке.

Личность футболиста не раскрывается, однако Telegraph Sport уверяет: издание знает, кого допрашивала полиция.

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Накануне арестовали футболиста по подозрению в изнасиловании

За несколько дней до появления заметки The Sun другое издание, Sky Sport, сообщило об аресте другого неназванного футболиста АПЛ по обвинению в нескольких изнасилованиях в период с 2021 по 2023 год. По данным источника, игроку еще нет 30 лет и он отрицает обвинения, а задержала его полиция Лондона. Дело отправлено в Королевскую прокурорскую службу.

Первое обвинение футболисту выдвинула, предположительно, изнасилованная им в 2022 году 20-летняя девушка. Когда игрока уже задержали, в полицию обратилась еще одна женщина, которая заявила о двух актах насилия, произошедших в апреле и июне 2021-го. Также была третья возможная жертва.

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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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