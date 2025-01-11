Игрок АПЛ был задержан полицией за секс-видео. Допрос длился шесть часов
Английское издание The Sun опубликовало материал, в котором сообщило о секс-скандале, в который попал неназванный футболист АПЛ. Некая «международная звезда» якобы записала видео процесса соития с девушкой без ее согласия, на что среагировала полиция.
Игрока увели на допрос во время тренировки
Как пишет The Sun, полицейские ворвались на утреннюю тренировку неназванной команды премьер-лиги и задержали одного из ее игроков. Все произошло в 11 утра, а футболиста увезли на длинный шестичасовой допрос. Сообщается, что у спортсмена изъяли два мобильных телефона для поиска доказательств его вины среди фото и видеозаписей.
Партнеры задержанного сначала подумали, что происходящее — шутка. Картина с двумя полицейскими, уводящими футболиста АПЛ на допрос прямо по ходу тренировки, действительно выглядит необычно. «Все были в недоумении. Игроки стояли с открытыми ртами. Они не понимали, почему это происходит», — приводит The Sun слова анонимного источника.
Полиция не будет продолжать расследование
После шести часов допроса футболиста отпустили — игрок вернулся в расположение клуба и может принять участие в ближайшем матче Кубка Англии. Полиция же заявила, что не будет продолжать расследование. «Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в вуайеризме. Было решено, что никаких дальнейших действий не будет предпринято из-за недостаточного количества доказательств», — сообщили полицейские The Sun.
Также источник приводит прямую речь потерпевшей женщины. Она обвинила футболиста после того, как отказала в съемке их секс-процесса, но игрок все равно незаметно запечатлел все на видео. Также девушка была против участия в процессе третьего человека. По словам потерпевшей, она почувствовала себя униженной и оскорбленной после того, как узнала о съемке.
Личность футболиста не раскрывается, однако Telegraph Sport уверяет: издание знает, кого допрашивала полиция.
Накануне арестовали футболиста по подозрению в изнасиловании
За несколько дней до появления заметки The Sun другое издание, Sky Sport, сообщило об аресте другого неназванного футболиста АПЛ по обвинению в нескольких изнасилованиях в период с 2021 по 2023 год. По данным источника, игроку еще нет 30 лет и он отрицает обвинения, а задержала его полиция Лондона. Дело отправлено в Королевскую прокурорскую службу.
Первое обвинение футболисту выдвинула, предположительно, изнасилованная им в 2022 году 20-летняя девушка. Когда игрока уже задержали, в полицию обратилась еще одна женщина, которая заявила о двух актах насилия, произошедших в апреле и июне 2021-го. Также была третья возможная жертва.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5