Владельцы «Ромы» приобрели контрольный пакет акций «Эвертона»

Компания Roundhouse, входящая в состав The Friedkin Group, которой принадлежит «Рома», приобрела контрольный пакет акций «Эвертона», сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.

«Мы намерены вывести «Эвертон» в новую захватывающую эру как на поле, так и за его пределами. Незамедлительное обеспечение финансовой стабильности клуба было одним из наших ключевых приоритетов, и мы рады, что добились этого. Хотя возвращение «Эвертона» на свое законное место в таблице АПЛ займет время, сегодняшний день — первый шаг на этом пути», — приводит слова нового исполнительного директора Марка Уоттса пресс-служба клуба.

Сообщается, что соглашение о сделке было достигнуто в сентябре и получило необходимое разрешение от АПЛ, Футбольной ассоциации Англии, Женской профессиональной лиги, а также от управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

«Эвертон» является 9-кратным чемпионом Англии и победителем Кубка обладателей Кубков 1985 года. После 16 туров текущего сезона «ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ.