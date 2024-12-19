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«Вулверхэмптон» объявил о назначении Витора Перейры новым главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Португальский тренер Витор Перейра возглавил «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте клуба.

Последним местом работы Перейры был саудовский «Аль-Шабаб», который он покинул за день до назначения в английский клуб. До этого 56-летний португалец также возглавлял «Фламенго», «Коринтианс», «Фенербахче», «Шанхай Порт», «Мюнхен 1860», «Олимпиакос», саудовский «Аль-Ахли» и «Порту».

«Вулверхэмптон» 15 декабря сообщил об уходе Гэри О'Нила с поста главного тренера команды. 14 декабря «Вулверхэмптон» уступил «Ипсвичу» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ. Команда потерпела четвертое поражение кряду и с 9 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Футбол
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Витор Перейра
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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Астон Вилла – Ман. Сити
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21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
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Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Эвертон – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
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Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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