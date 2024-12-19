«Вулверхэмптон» объявил о назначении Витора Перейры новым главным тренером команды

Португальский тренер Витор Перейра возглавил «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте клуба.

Последним местом работы Перейры был саудовский «Аль-Шабаб», который он покинул за день до назначения в английский клуб. До этого 56-летний португалец также возглавлял «Фламенго», «Коринтианс», «Фенербахче», «Шанхай Порт», «Мюнхен 1860», «Олимпиакос», саудовский «Аль-Ахли» и «Порту».

«Вулверхэмптон» 15 декабря сообщил об уходе Гэри О'Нила с поста главного тренера команды. 14 декабря «Вулверхэмптон» уступил «Ипсвичу» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ. Команда потерпела четвертое поражение кряду и с 9 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.