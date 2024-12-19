Daily Mail: «Манчестер Сити» подпишет четырех игроков зимой, чтобы поддержать Гвардиолу
«Манчестер Сити» намерен купить четырех футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.
Как отмечает источник, руководство клуба хочет поддержать главного тренера Хосепа Гвардиолу, который жаловался на кадровые проблемы в команде. «Горожане» ищут опорного полузащитника, второго форварда — дублера для Эрлина Холанна, центрального и правого защитников.
В последних 11 матчах «Манчестер Сити» одержал только одну победу, потерпел 8 поражений и два раза сыграл вничью. После 16 туров АПЛ команда Гвардиолы располагается на пятом месте в турнирной таблице с 27 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
7
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|- : -
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4