Daily Mail: «Манчестер Сити» подпишет четырех игроков зимой, чтобы поддержать Гвардиолу

«Манчестер Сити» намерен купить четырех футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, руководство клуба хочет поддержать главного тренера Хосепа Гвардиолу, который жаловался на кадровые проблемы в команде. «Горожане» ищут опорного полузащитника, второго форварда — дублера для Эрлина Холанна, центрального и правого защитников.

В последних 11 матчах «Манчестер Сити» одержал только одну победу, потерпел 8 поражений и два раза сыграл вничью. После 16 туров АПЛ команда Гвардиолы располагается на пятом месте в турнирной таблице с 27 очками.