«Брайтон» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 22.00 мск
«Брайтон» и «Челси» встретятся в матче 34-го тура английской премьер-лиги во вторник, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Амекс» в Брайтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
«Брайтон» — «Челси»: трансляция матча чемпионата Англии в прямом эфире (видео)
За основными событиями и результатом игры «Брайтон» — «Челси» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В России отстутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
«Брайтон» находится на девятом месте в чемпионате Англии, набрав 47 очков. «Челси» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 48 очками. Лидирует «Арсенал», набравший 70 очков в 33 турах. 18 апреля «Брайтон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Эвертон
|9
|3
|4
|2
|9-9
|13
|
8
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
10
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
11
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
13
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
14
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
18
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
|6.11
|23:00
|Эвертон – Ковентри
|- : -
|7.11
|15:30
|Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|7.11
|18:00
|Арсенал – Халл Сити
|- : -
|7.11
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|7.11
|20:30
|Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|8.11
|17:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|8.11
|17:00
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|8.11
|17:00
|Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.11
|17:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|8.11
|19:30
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1