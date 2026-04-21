«Брайтон» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 22.00 мск

«Брайтон» и «Челси» встретятся в матче 34-го тура английской премьер-лиги во вторник, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Амекс» в Брайтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Брайтон» — «Челси»: трансляция матча чемпионата Англии в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Брайтон» — «Челси» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 34-й тур.

21 апреля, 22:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

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«Брайтон» находится на девятом месте в чемпионате Англии, набрав 47 очков. «Челси» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 48 очками. Лидирует «Арсенал», набравший 70 очков в 33 турах. 18 апреля «Брайтон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.