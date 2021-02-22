Моуринью признался, что не сомневается в своих способностях

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о неудачном старте команды после поражения в матче 25-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:2).

«Иногда результаты — это следствие многих ситуаций в футболе. Методы моего тренерского штаба не имеют себе равных в мире. Если говорить о кризисе, то я не понимаю, что вы имеете в виду. Если подразумевать под этим разочарование и грусть в раздевалке, я соглашусь, никто не доволен происходящим.



В матче с «Вест Хэмом» мы боролись до последней секунды, пытались добиться другого результата, я бы не назвал это кризисом. Просто серия плохих результатов», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В последних 6 играх «шпоры» потерпели 5 поражений. Это худший старт в карьере Моуринью. После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.