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21 апреля, 17:00

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: расписание оставшихся матчей лидеров АПЛ

Оставшиеся матчи «Арсенала» «Манчестер Сити» в апреле и мае
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В чемпионате Англии традиционно проводится 38 туров. После 33 игр лидерами Премьер-лиги являются «Арсенал» (70 очков) и «Манчестер Сити» (67 очков и игра в запасе).

До окончания сезона «канонирам» осталось сыграть 5 матчей, а «горожанам» — 6.

Расписание «Арсенала» в апреле и мае 2026 года в чемпионате Англии

25 апреля. 19.30. «Арсенал» — «Ньюкасл»

2 мая. 19.30. «Арсенал» — «Фулхэм»

10 мая. 18.30. «Вест Хэм» — «Арсенал»

17 мая. «Арсенал» — «Бернли»

24 мая. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Расписание «Манчестер Сити» в апреле и мае 2026 года в чемпионате Англии

21 марта. 18.00. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (отложенный матч)

22 апреля. 22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»

4 мая. 22.00. «Эвертон» — «Манчестер Сити»

9 мая. 19.30. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

17 мая. «Борнмут» — «Манчестер Сити»

24 мая. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты игр «Арсенала» и «Манчестер Сити» доступны на странице АПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

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ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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