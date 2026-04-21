«Арсенал» — «Манчестер Сити»: расписание оставшихся матчей лидеров АПЛ

Оставшиеся матчи «Арсенала» «Манчестер Сити» в апреле и мае

В чемпионате Англии традиционно проводится 38 туров. После 33 игр лидерами Премьер-лиги являются «Арсенал» (70 очков) и «Манчестер Сити» (67 очков и игра в запасе).

До окончания сезона «канонирам» осталось сыграть 5 матчей, а «горожанам» — 6.

Расписание «Арсенала» в апреле и мае 2026 года в чемпионате Англии

25 апреля. 19.30. «Арсенал» — «Ньюкасл»

2 мая. 19.30. «Арсенал» — «Фулхэм»

10 мая. 18.30. «Вест Хэм» — «Арсенал»

17 мая. «Арсенал» — «Бернли»

24 мая. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Расписание «Манчестер Сити» в апреле и мае 2026 года в чемпионате Англии

21 марта. 18.00. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (отложенный матч)

22 апреля. 22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»

4 мая. 22.00. «Эвертон» — «Манчестер Сити»

9 мая. 19.30. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

17 мая. «Борнмут» — «Манчестер Сити»

24 мая. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты игр «Арсенала» и «Манчестер Сити» доступны на странице АПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».