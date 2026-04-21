«Арсенал» — «Манчестер Сити»: расписание оставшихся матчей лидеров АПЛ
В чемпионате Англии традиционно проводится 38 туров. После 33 игр лидерами Премьер-лиги являются «Арсенал» (70 очков) и «Манчестер Сити» (67 очков и игра в запасе).
До окончания сезона «канонирам» осталось сыграть 5 матчей, а «горожанам» — 6.
Расписание «Арсенала» в апреле и мае 2026 года в чемпионате Англии
25 апреля. 19.30. «Арсенал» — «Ньюкасл»
2 мая. 19.30. «Арсенал» — «Фулхэм»
10 мая. 18.30. «Вест Хэм» — «Арсенал»
17 мая. «Арсенал» — «Бернли»
24 мая. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
Расписание «Манчестер Сити» в апреле и мае 2026 года в чемпионате Англии
21 марта. 18.00. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (отложенный матч)
22 апреля. 22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»
4 мая. 22.00. «Эвертон» — «Манчестер Сити»
9 мая. 19.30. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»
17 мая. «Борнмут» — «Манчестер Сити»
24 мая. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
Время начала матчей — московское.
Календарь в актуальном виде, расписание и результаты игр «Арсенала» и «Манчестер Сити» доступны на странице АПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -