Росеньор — о полуфинале Кубка Англии: «Любая игра до конца сезона — это очень важная игра для «Челси»
Главный тренер «Челси» Лиам Роcеньор после поражения от «Брайтона» (0:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии отметил, что игра 1/2 финала Кубка Англии с «Лидсом» будет очень важной, как и любая до конца сезона.
«Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. У меня есть свои мысли, свои чувства. Я подробно обсуждал, что нужно сделать этому клубу... независимо от того, кто главный тренер, чтобы он оказался там, где должен быть. Дело не во мне, а в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет собой борьбу, дух и решимость. И этого не хватало во всех аспектах сегодня вечером.
Сегодня была очень важная игра, но мы не достигли цели. Любая игра до конца сезона — это очень важная игра. Мне нужно обсудить ее с тренерским штабом. И мы должны убедиться, что все сделаем правильно к воскресенью», — цитирует BBC Росеньора.
Матч «Челси» — «Лидс» пройдет в воскресенье, 26 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -