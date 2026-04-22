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22 апреля, 02:16

Росеньор — о полуфинале Кубка Англии: «Любая игра до конца сезона — это очень важная игра для «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Лиам Роcеньор после поражения от «Брайтона» (0:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии отметил, что игра 1/2 финала Кубка Англии с «Лидсом» будет очень важной, как и любая до конца сезона.

«Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. У меня есть свои мысли, свои чувства. Я подробно обсуждал, что нужно сделать этому клубу... независимо от того, кто главный тренер, чтобы он оказался там, где должен быть. Дело не во мне, а в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет собой борьбу, дух и решимость. И этого не хватало во всех аспектах сегодня вечером.

Сегодня была очень важная игра, но мы не достигли цели. Любая игра до конца сезона — это очень важная игра. Мне нужно обсудить ее с тренерским штабом. И мы должны убедиться, что все сделаем правильно к воскресенью», — цитирует BBC Росеньора.

Матч «Челси» — «Лидс» пройдет в воскресенье, 26 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

&laquo;Челси&raquo; Лиама Росеньора проиграл четыре матча подряд в&nbsp;чемпионате Англии.«Челси» сыплется и ставит антирекорды. Росеньор оказался шарлатаном?
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ФК Лидс
ФК Челси
Лиам Росеньор
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