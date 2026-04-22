«Лестер» вылетел из Чемпионшипа

«Лестер» во вторник, 21 апреля, сыграл вничью с «Халл Сити» (2:2) в матче 44-го тура Чемпионшипа и потерял шансы на сохранение прописки во второй по силе лиге страны.

За 2 тура до конца сезона «Лестер» идет с 42 очками на 23-м месте в турнирной таблице, а у идущего на 21-й строчке «Блэкберн Роверс» на 7 очков больше.

В феврале с «Лестера» были сняты 6 очков за превышение максимально разрешенного убытка за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2023/24, и подачу финансовой отчетности с опозданием. Клуб пытался оспорить наказание, но апелляцию отклонили.

«Лестер» вылетел в Чемпионшип в сезоне-2024/25 спустя год после возвращения в элиту английского футбола. Таким образом, команда, которая в 2016 году под руководством Клаудио Раньери выиграла АПЛ, за 3 года спустилась до третьего дивизиона Англии.