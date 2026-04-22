«Лестер» вылетел из Чемпионшипа
«Лестер» во вторник, 21 апреля, сыграл вничью с «Халл Сити» (2:2) в матче 44-го тура Чемпионшипа и потерял шансы на сохранение прописки во второй по силе лиге страны.
За 2 тура до конца сезона «Лестер» идет с 42 очками на 23-м месте в турнирной таблице, а у идущего на 21-й строчке «Блэкберн Роверс» на 7 очков больше.
В феврале с «Лестера» были сняты 6 очков за превышение максимально разрешенного убытка за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2023/24, и подачу финансовой отчетности с опозданием. Клуб пытался оспорить наказание, но апелляцию отклонили.
«Лестер» вылетел в Чемпионшип в сезоне-2024/25 спустя год после возвращения в элиту английского футбола. Таким образом, команда, которая в 2016 году под руководством Клаудио Раньери выиграла АПЛ, за 3 года спустилась до третьего дивизиона Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -