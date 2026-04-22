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22 апреля, 01:17

«Лестер» вылетел из Чемпионшипа

Евгений Козинов
Корреспондент

«Лестер» во вторник, 21 апреля, сыграл вничью с «Халл Сити» (2:2) в матче 44-го тура Чемпионшипа и потерял шансы на сохранение прописки во второй по силе лиге страны.

За 2 тура до конца сезона «Лестер» идет с 42 очками на 23-м месте в турнирной таблице, а у идущего на 21-й строчке «Блэкберн Роверс» на 7 очков больше.

В феврале с «Лестера» были сняты 6 очков за превышение максимально разрешенного убытка за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2023/24, и подачу финансовой отчетности с опозданием. Клуб пытался оспорить наказание, но апелляцию отклонили.

«Лестер» вылетел в Чемпионшип в сезоне-2024/25 спустя год после возвращения в элиту английского футбола. Таким образом, команда, которая в 2016 году под руководством Клаудио Раньери выиграла АПЛ, за 3 года спустилась до третьего дивизиона Англии.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур.
21 апреля, 00:00. Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер
2:2
Халл Сити
&laquo;Лестер&raquo; на&nbsp;грани вылета в&nbsp;третий дивизион Англии.«Лестер» — на грани вылета в третий дивизион. Что губит чемпиона Англии-2016

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Футбол
ФК Лестер
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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