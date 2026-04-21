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21 апреля, 01:04

Росеньор заявил о поддержке со стороны руководства «Челси»

Павел Лопатко

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор считает, что он по-прежнему пользуется полной поддержкой владельцев «Челси», пока он борется за то, чтобы вернуть команду на путь выхода в Лигу чемпионов.

Синие отстают от занимающего пятое место «Ливерпуля» на семь очков в Премьер-лиге после четырех поражений подряд без забитых голов.

«Чувствую поддержку на сто процентов. Они поддерживали меня в наших ежедневных разговорах, они были великолепны в своей поддержке меня и команды. Мы едины во мнении, что нам нужно выигрывать футбольные матчи сейчас, но это не противоречит тому, что мы пытаемся сделать, а именно обеспечить долгосрочный устойчивый успех этого клуба.

Мы сильно усложнили себе задачу. Мы должны быть честными и реалистичными в этом отношении. Но мы не можем сдаваться. Мы должны продолжать бороться. Мы должны убедиться, что поедем в Брайтон с такими же качествами, которые я видел в матче с «Манчестер Юнайтед»: нашей энергией, интенсивностью и вовлеченностью в игру, что было хорошо. Но мы не сохранили ворота сухими и не воспользовались моментами, поэтому мы должны быть более реалистичными и безжалостными в обеих штрафных», — цитирует английского специалиста PA.

21 апреля «Челси» сыграет на выезде с «Брайтоном».

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ФК Челси
Лиам Росеньор
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
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23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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