Росеньор заявил о поддержке со стороны руководства «Челси»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор считает, что он по-прежнему пользуется полной поддержкой владельцев «Челси», пока он борется за то, чтобы вернуть команду на путь выхода в Лигу чемпионов.

Синие отстают от занимающего пятое место «Ливерпуля» на семь очков в Премьер-лиге после четырех поражений подряд без забитых голов.

«Чувствую поддержку на сто процентов. Они поддерживали меня в наших ежедневных разговорах, они были великолепны в своей поддержке меня и команды. Мы едины во мнении, что нам нужно выигрывать футбольные матчи сейчас, но это не противоречит тому, что мы пытаемся сделать, а именно обеспечить долгосрочный устойчивый успех этого клуба.

Мы сильно усложнили себе задачу. Мы должны быть честными и реалистичными в этом отношении. Но мы не можем сдаваться. Мы должны продолжать бороться. Мы должны убедиться, что поедем в Брайтон с такими же качествами, которые я видел в матче с «Манчестер Юнайтед»: нашей энергией, интенсивностью и вовлеченностью в игру, что было хорошо. Но мы не сохранили ворота сухими и не воспользовались моментами, поэтому мы должны быть более реалистичными и безжалостными в обеих штрафных», — цитирует английского специалиста PA.

21 апреля «Челси» сыграет на выезде с «Брайтоном».

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