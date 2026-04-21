Росеньор заявил о поддержке со стороны руководства «Челси»
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор считает, что он по-прежнему пользуется полной поддержкой владельцев «Челси», пока он борется за то, чтобы вернуть команду на путь выхода в Лигу чемпионов.
Синие отстают от занимающего пятое место «Ливерпуля» на семь очков в Премьер-лиге после четырех поражений подряд без забитых голов.
«Чувствую поддержку на сто процентов. Они поддерживали меня в наших ежедневных разговорах, они были великолепны в своей поддержке меня и команды. Мы едины во мнении, что нам нужно выигрывать футбольные матчи сейчас, но это не противоречит тому, что мы пытаемся сделать, а именно обеспечить долгосрочный устойчивый успех этого клуба.
Мы сильно усложнили себе задачу. Мы должны быть честными и реалистичными в этом отношении. Но мы не можем сдаваться. Мы должны продолжать бороться. Мы должны убедиться, что поедем в Брайтон с такими же качествами, которые я видел в матче с «Манчестер Юнайтед»: нашей энергией, интенсивностью и вовлеченностью в игру, что было хорошо. Но мы не сохранили ворота сухими и не воспользовались моментами, поэтому мы должны быть более реалистичными и безжалостными в обеих штрафных», — цитирует английского специалиста PA.
21 апреля «Челси» сыграет на выезде с «Брайтоном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -