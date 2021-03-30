Салах не исключил возможность поиграть в чемпионате Испании

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о продолжении карьеры в другом клубе.

«Мое будущее? Это не мне решать. Посмотрим, что будет. Поиграть в Испании? Надеюсь, что смогу выступать еще много лет, так что почему нет? Никто не знает, что произойдет в будущем. Так что может быть», — приводит слова Салаха Marca.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне 28-летний египтянин провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.