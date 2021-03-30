«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Мате в связи со смертью матери
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Мать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты скончалась после продолжительной болезни, сообщает Twitter клуба.
«Мы глубоко опечалены потерей матери Хуана Маты, Марты Гарсиа. Думаем о тебе и твоей семье, Хуан», — говорится в сообщении клуба.
Также 32-летнего испанца поддержали Давид де Хеа и Бруну Фернандеш. Сам игрок не раз заявлял, что звонит матери перед каждым матчем.
В текущем сезоне Мата провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
We are deeply saddened by the loss of Juan Mata's mother, Marta Garcia.— Manchester United (@ManUtd) March 29, 2021
Thinking of you and your family, Juan ?? pic.twitter.com/dvJnXiwQBw
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