«Лейпциг» отреагировал на интерес «Ливерпуля» к Конате

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Кроше высказался об информации о том, что «Ливерпуль» близок к покупке защитника клуба Ибраима Конате.

«Ничего не могу сказать по этой теме. Думаю, для Ибраима это не лучший вариант. С «Лейпцигом» у него длительный контракт, он знает, что мы значим для него, и что он значит для нас», — цитирует Кроше Goal.

Вчера, 29 марта, стало известно, что «Ливерпуль» готов заплатить 40 миллионов евро за игрока. В текущем сезоне он в 9 матчах бундеслиги забил 1 гол. С 2019 года 21-летний защитник выступает за сборную Франции.