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Рангник раскрыл о чем говорил с Роналду, который был недоволен своей заменой

Рангник рассказал о беседе с Роналду, который был недоволен своей заменой в матче с «Брентфордом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Ральф Рангник и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о беседе с нападающим Криштиану Роналду, который был недоволен своей заменой на 71-й минуте матча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

«Я сказал Роналду: «Слушай, Криштиану, тебе 36, и ты в отличной форме. Станешь тренером, будешь смотреть на это глазами тренера», — приводит слова Рангника BBC. — Моя задача — принимать решения исключительно в интересах «Манчестер Юнайтед», и я надеюсь, что Роналду считает так же».

После 21 встречи АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брентфорд» с 23 баллами располагается на 14-й позиции.

В нынешнем сезоне Роналду забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 23 играх за «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://twitter.com/shamoonhafez/status/1483937149988786182
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
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 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
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 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
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 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
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 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
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20
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