Рангник раскрыл о чем говорил с Роналду, который был недоволен своей заменой

Рангник рассказал о беседе с Роналду, который был недоволен своей заменой в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о беседе с нападающим Криштиану Роналду, который был недоволен своей заменой на 71-й минуте матча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

«Я сказал Роналду: «Слушай, Криштиану, тебе 36, и ты в отличной форме. Станешь тренером, будешь смотреть на это глазами тренера», — приводит слова Рангника BBC. — Моя задача — принимать решения исключительно в интересах «Манчестер Юнайтед», и я надеюсь, что Роналду считает так же».

После 21 встречи АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брентфорд» с 23 баллами располагается на 14-й позиции.

В нынешнем сезоне Роналду забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 23 играх за «Манчестер Юнайтед».