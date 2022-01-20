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Сегодня, 09:41

Конте поделился эмоциями после волевой победы «Тоттенхэма» в матче с «Лестером»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 17-го тура АПЛ с «Лестером» (2:3).

«Сегодня мы доказали, что мы не сдаемся. Никогда. Игроки хорошо знают нашу философию. Мы боремся до конца и стараемся добиться нужного результата.

Поражение в сегодняшней игре было бы несправедливым. У нас было много моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили в себя до самого конца. Мы хотели набрать три очка и заслужили их», — цитирует Конте BBC.

При счете 1:2 уже в компенсированное время игрок «Тоттенхэма» Стевен Бергвайн забил дважды. Своим дублем он принес «шпорам» победу.

«Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает пятое место. У «Лестера» 25 очков и десятая позиция.

19.01.2022 | Лестер — Тоттенхэм Хотспур

 

Источник: https://www.bbc.com/
Антонио Конте
Футбол
ФК Лестер
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
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3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
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 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
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 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
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 - : -
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