Конте поделился эмоциями после волевой победы «Тоттенхэма» в матче с «Лестером»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 17-го тура АПЛ с «Лестером» (2:3).

«Сегодня мы доказали, что мы не сдаемся. Никогда. Игроки хорошо знают нашу философию. Мы боремся до конца и стараемся добиться нужного результата.

Поражение в сегодняшней игре было бы несправедливым. У нас было много моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили в себя до самого конца. Мы хотели набрать три очка и заслужили их», — цитирует Конте BBC.

При счете 1:2 уже в компенсированное время игрок «Тоттенхэма» Стевен Бергвайн забил дважды. Своим дублем он принес «шпорам» победу.

«Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает пятое место. У «Лестера» 25 очков и десятая позиция.