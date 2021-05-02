Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен
Матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не состоится сегодня из-за соображений безопасности. Время переноса станет известно после обсуждения даты с АПЛ.
«После обсуждений между полицией, лигой, руководством стадиона и клубами матч с «Ливерпулем» отложен из-за соображений безопасности в связи с протестами, — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед». — Дата переноса будет обсуждена с премьер-лигой. Наши фанаты страстно относятся к клубу. Мы полностью признаем их право свободно выражать свое мнение и устраивать мирные протесты.
Однако мы сожалеем по поводу срыва матча и действий, которые угрожают другим болельщиками, сотрудникам и полиции. Мы благодарим полицию за поддержку и будем помогать ей во всех возможных расследованиях".
Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая. В 18:30 по московскому времени.
Man United statement: «Our match against Liverpool has been postponed due to safety and security considerations around the protest today.» pic.twitter.com/FkFd1Gtskd— Rob Harris (@RobHarris) May 2, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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