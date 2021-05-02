Матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не состоится сегодня из-за соображений безопасности. Время переноса станет известно после обсуждения даты с АПЛ.

«После обсуждений между полицией, лигой, руководством стадиона и клубами матч с «Ливерпулем» отложен из-за соображений безопасности в связи с протестами, — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед». — Дата переноса будет обсуждена с премьер-лигой. Наши фанаты страстно относятся к клубу. Мы полностью признаем их право свободно выражать свое мнение и устраивать мирные протесты.

Однако мы сожалеем по поводу срыва матча и действий, которые угрожают другим болельщиками, сотрудникам и полиции. Мы благодарим полицию за поддержку и будем помогать ей во всех возможных расследованиях".

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая. В 18:30 по московскому времени.