BBC: «Ливерпуль» и ван Дейк отложили решение по контракту

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и руководство клуба пока не пришли к окончательному решению по продлению контракта, сообщает BBC.

Действующее соглашение 35-летнего нидерландца истекает летом следующего года. Переговоры могут затянуться до 2027 года.

Сам ван Дейк сохраняет спокойствие и не исключает ухода. При этом он демонстрирует высокий уровень игры: в сезоне-2026/27 в среднем за матч он делает 60,7 точных передач, выигрывает 3,5 единоборства и совершает 7,1 выноса. В 15 матчах футболист пока не отметился результативными действиями.

За ситуацией вокруг защитника внимательно следят «Милан» и «Ювентус», которые в январе 2027 года смогут подписать с игроком предварительное соглашение. Ожидается, что «Ливерпуль» постарается сохранить капитана, но окончательное решение будет принято не раньше конца сезона.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 15 миллионов евро.