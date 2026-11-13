Нападающий «Астон Виллы» Джексон признан лучшим игроком октября в АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Николас Джексон признан лучшим футболистом октября в АПЛ, сообщается на официальном сайте турнира.

25-летний сенегалец провел четыре матча, в которых забил четыре гола. Джексон оформил дубль в игре с «Манчестер Сити» (2:1), а также отличился во встречах с «Брентфордом» (2:2) и «Фулхэмом» (1:1).

На награду также претендовали Эванилсон («Борнмут»), Эзри Конса и Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Джек Рудони («Ковентри Сити»), Ян Паул ван Хекке («Тоттенхэм»), Барт Вербрюгген и Лука Вушкович (оба — «Брайтон»).

Джексон стал первым футболистом «Астон Виллы» с апреля 2015 года, получившим эту награду. Тогда лучшим игроком месяца был признан Кристиан Бентеке. Для самого сенегальца это первая подобная награда в карьере.

Джексон перешел в «Астон Виллу» из «Челси» в 2026 году. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.