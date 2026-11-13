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Нападающий «Астон Виллы» Джексон признан лучшим игроком октября в АПЛ

Никита Давыдов

Нападающий «Астон Виллы» Николас Джексон признан лучшим футболистом октября в АПЛ, сообщается на официальном сайте турнира.

25-летний сенегалец провел четыре матча, в которых забил четыре гола. Джексон оформил дубль в игре с «Манчестер Сити» (2:1), а также отличился во встречах с «Брентфордом» (2:2) и «Фулхэмом» (1:1).

На награду также претендовали Эванилсон («Борнмут»), Эзри Конса и Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Джек Рудони («Ковентри Сити»), Ян Паул ван Хекке («Тоттенхэм»), Барт Вербрюгген и Лука Вушкович (оба — «Брайтон»).

Джексон стал первым футболистом «Астон Виллы» с апреля 2015 года, получившим эту награду. Тогда лучшим игроком месяца был признан Кристиан Бентеке. Для самого сенегальца это первая подобная награда в карьере.

Джексон перешел в «Астон Виллу» из «Челси» в 2026 году. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

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ФК Астон Вилла
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«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2
 Брайтон 10 7 1 2 26-7 22
3
 Ман. Сити 10 7 0 3 21-13 21
4
 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7
 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8
 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9
 Лидс 10 3 5 2 10-8 14
10
 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11
 Ньюкасл 10 3 3 4 13-16 12
12
 Тоттенхэм 10 3 3 4 10-11 12
13
 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
14
 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
15
 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 Нот. Форест 10 2 3 5 9-13 9
18
 МЮ 10 1 5 4 14-19 8
19
 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20
 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7
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38 тур
21.11 15:30 Ман. Сити – Фулхэм - : -
21.11 18:00 Астон Вилла – Сандерленд - : -
21.11 18:00 Борнмут – Нот. Форест - : -
21.11 18:00 Челси – Лидс - : -
21.11 18:00 Ковентри – Кристал Пэлас - : -
21.11 18:00 Тоттенхэм – Ипсвич - : -
21.11 20:30 Ньюкасл – Арсенал - : -
22.11 17:00 Халл Сити – Брайтон - : -
22.11 19:30 Ливерпуль – МЮ - : -
23.11 23:00 Брентфорд – Эвертон - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 7
Николас Джексон
Николас Джексон

Астон Вилла

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
И К Ж
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 10 1 4
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 7 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
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