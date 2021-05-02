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Рой Кин — об «Арсенале»: «Чувствуется, что у «канониров» нехватка лидеров»

19:52
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о лондонском «Арсенале».

«Канониры» просто ужасны. Обычно мы если и критиковали «Арсенал», то говорили о его защите, но сейчас они плохи именно в атаке. Они очень мало забивают. У Артеты сейчас в приоритете победа в Лиге Европы, потому что попадание в Лигу чемпионов даст клубу большой толчок в развитии.

Но в АПЛ они ужасны. Это одна из слабейших команд «Арсенала», что я видел. Чувствуется, что у них нехватка лидеров«, — цитирует Кина Football.London.

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Дополнительная информация:

https://www.football.london/

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