Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о лондонском «Арсенале».

«Канониры» просто ужасны. Обычно мы если и критиковали «Арсенал», то говорили о его защите, но сейчас они плохи именно в атаке. Они очень мало забивают. У Артеты сейчас в приоритете победа в Лиге Европы, потому что попадание в Лигу чемпионов даст клубу большой толчок в развитии.



Но в АПЛ они ужасны. Это одна из слабейших команд «Арсенала», что я видел. Чувствуется, что у них нехватка лидеров«, — цитирует Кина Football.London.

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.