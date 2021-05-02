Рой Кин — об «Арсенале»: «Чувствуется, что у «канониров» нехватка лидеров»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о лондонском «Арсенале».
«Канониры» просто ужасны. Обычно мы если и критиковали «Арсенал», то говорили о его защите, но сейчас они плохи именно в атаке. Они очень мало забивают. У Артеты сейчас в приоритете победа в Лиге Европы, потому что попадание в Лигу чемпионов даст клубу большой толчок в развитии.
Но в АПЛ они ужасны. Это одна из слабейших команд «Арсенала», что я видел. Чувствуется, что у них нехватка лидеров«, — цитирует Кина Football.London.
«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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