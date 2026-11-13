Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Де Дзерби стал лучшим тренером октября в АПЛ

Никита Давыдов

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби признан лучшим тренером октября в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце лондонцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. Команда обыграла «Ковентри Сити» (3:1), «Челси» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:0), а также поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Для 47-летнего итальянца это первая награда лучшему тренеру месяца в АПЛ.

Де Дзерби возглавляет «Тоттенхэм» с марта 2026 года. Ранее специалист работал с «Марселем», «Брайтоном», донецким «Шахтером» и «Сассуоло».

После 10 туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место в трунирной таблице АПЛ с 12 очками. В следующем матче лондонцы примут «Ипсвич» 21 ноября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Роберто Де Дзерби
Читайте также
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
Тренер рассказал, почему бегуны перегружаются и мало едят
Популярное видео
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кэррик обратился к болельщикам «МЮ» после увольнения: «Эта любовь никогда не угаснет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2
 Брайтон 10 7 1 2 26-7 22
3
 Ман. Сити 10 7 0 3 21-13 21
4
 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7
 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8
 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9
 Лидс 10 3 5 2 10-8 14
10
 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11
 Ньюкасл 10 3 3 4 13-16 12
12
 Тоттенхэм 10 3 3 4 10-11 12
13
 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
14
 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
15
 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 Нот. Форест 10 2 3 5 9-13 9
18
 МЮ 10 1 5 4 14-19 8
19
 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20
 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 15:30 Ман. Сити – Фулхэм - : -
21.11 18:00 Астон Вилла – Сандерленд - : -
21.11 18:00 Борнмут – Нот. Форест - : -
21.11 18:00 Челси – Лидс - : -
21.11 18:00 Ковентри – Кристал Пэлас - : -
21.11 18:00 Тоттенхэм – Ипсвич - : -
21.11 20:30 Ньюкасл – Арсенал - : -
22.11 17:00 Халл Сити – Брайтон - : -
22.11 19:30 Ливерпуль – МЮ - : -
23.11 23:00 Брентфорд – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 7
Николас Джексон
Николас Джексон

Астон Вилла

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
И К Ж
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 10 1 4
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 7 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости