Де Дзерби стал лучшим тренером октября в АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби признан лучшим тренером октября в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В прошлом месяце лондонцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. Команда обыграла «Ковентри Сити» (3:1), «Челси» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:0), а также поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Для 47-летнего итальянца это первая награда лучшему тренеру месяца в АПЛ.
Де Дзерби возглавляет «Тоттенхэм» с марта 2026 года. Ранее специалист работал с «Марселем», «Брайтоном», донецким «Шахтером» и «Сассуоло».
После 10 туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место в трунирной таблице АПЛ с 12 очками. В следующем матче лондонцы примут «Ипсвич» 21 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|15-5
|27
|
2
|Брайтон
|10
|7
|1
|2
|26-7
|22
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|0
|3
|21-13
|21
|
4
|Ливерпуль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Челси
|10
|5
|1
|4
|19-16
|16
|
6
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
7
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|16-14
|15
|
8
|Брентфорд
|10
|3
|5
|2
|16-11
|14
|
9
|Лидс
|10
|3
|5
|2
|10-8
|14
|
10
|Астон Вилла
|10
|3
|4
|3
|14-17
|13
|
11
|Ньюкасл
|10
|3
|3
|4
|13-16
|12
|
12
|Тоттенхэм
|10
|3
|3
|4
|10-11
|12
|
13
|Ипсвич
|10
|3
|2
|5
|15-20
|11
|
14
|Халл Сити
|10
|2
|5
|3
|11-11
|11
|
15
|Фулхэм
|10
|2
|4
|4
|10-12
|10
|
16
|Ковентри
|10
|3
|0
|7
|10-19
|9
|
17
|Нот. Форест
|10
|2
|3
|5
|9-13
|9
|
18
|МЮ
|10
|1
|5
|4
|14-19
|8
|
19
|Сандерленд
|10
|2
|2
|6
|8-17
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|10
|2
|1
|7
|10-24
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|15:30
|Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|21.11
|18:00
|Астон Вилла – Сандерленд
|- : -
|21.11
|18:00
|Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|21.11
|18:00
|Челси – Лидс
|- : -
|21.11
|18:00
|Ковентри – Кристал Пэлас
|- : -
|21.11
|18:00
|Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|21.11
|20:30
|Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|22.11
|17:00
|Халл Сити – Брайтон
|- : -
|22.11
|19:30
|Ливерпуль – МЮ
|- : -
|23.11
|23:00
|Брентфорд – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
Новости