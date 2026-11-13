Каррагер о Кэррике: «Он получил работу в «МЮ» практически ни за что»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал увольнение Майкла Кэррика с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Кэррик получил эту работу практически ни за что. По сути, только потому, что играл за «Манчестер Юнайтед». И он действительно добился успеха. Но я не собираюсь его жалеть.

Он не тренер, который десять лет работал по всему миру, чтобы получить такую должность. Он вывел команду в Лигу чемпионов, отлично справился со своей задачей, но никогда не соответствовал уровню тренеров АПЛ. Здесь работают лучшие специалисты в мире, а он немного не дотягивает до их уровня», — сказал Каррагер в подкасте Stick to Football.

12 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Кэррика из-за неудовлетворительных результатов. 45-летний англичанин возглавил «красных дьяволов» в январе 2026 года и привел клуб к третьему месту в АПЛ в сезоне-2025/26.

После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 8 очками. Следующую игру манкунианцы проведут 22 ноября на выезде против «Ливерпуля».