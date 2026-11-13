Источник: «Манчестер Юнайтед» потратил 12 миллионов долларов на назначение Почеттино

«Манчестер Юнайтед» потратил 12 миллионов долларов на назначение Маурисио Почеттино главным тренером команды, сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, выкуп контракта 54-летнего аргентинца у Федерации футбола США обошелся манкунианцам в 10 миллионов долларов, что прописано в договоре тренера. Еще 2 миллиона долларов клуб потратил на привлечение тренерского штаба Почеттино. В частности, вместе с аргентинцем в «МЮ» перешел его ассистент Хесус Перес.

«МЮ» объявил о назначении Почеттино 13 ноября. Специалист приступит к работе 18 ноября.

12 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Майкла Кэррика. По информации журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы согласовали с Почеттино контракт на два с половиной года.

После десяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.