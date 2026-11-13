Маурисио Почеттино назвал работу в сборной США одной из величайших почестей в карьере

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, который с 18 ноября возглавит «Манчестер Юнайтед», сделал заявление о завершении работы в национальной команде.

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола США, 53-летний аргентинец проведет с сборной еще два матча против Гаити в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ — 14 и 17 ноября, после чего он приступит к работе в английском клубе. На декабрьском сборе национальной командой будет руководить Стив Черундоло. Федерация футбола США приступит к поиску нового главного тренера после завершения ноябрьских матчей.

«Возможность представлять сборную США стала одной из величайших почестей в моей карьере. Мы очень благодарны игрокам за их самоотдачу, болельщикам за веру в нас, а федерации — за поддержку. В американском футболе много талантливых игроков, от молодежных сборных до главной команды. Это одна из причин, по которым мы с таким оптимизмом смотрим в будущее. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, и мы будем поддерживать сборную каждый раз, когда она выходит на поле», — заявил Почеттино.

Тренер возглавлял сборную США с сентября 2024 года. Под его руководством команда провела 35 матчей, одержала 21 победу, дважды сыграла вничью и потерпела 12 поражений. В 2025 году американцы дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, а на домашнем чемпионате мира-2026 вышли в 1/8 финала, одержав три победы — рекордный показатель для тренеров сборной США на мировых первенствах.

До сборной США Почеттино работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», «ПСЖ» и «Челси».