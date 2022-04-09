Луи Саа не согласен с критикой в адрес Роналду

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа не согласен с мнением, что Криштиану Роналду должен покинуть английский клуб. Француз считает, что португалец стал главным виноватым за плохой сезон.

«Я не понимаю, и меня удивил Руни. Неправильно нацеливаться на Криштиану Роналду и говорить, что он должен уйти. Почему бы не построить вокруг Роналду молодую команду? Они становятся лучше рядом с ним. Если они не могут развиваться и расти, это потому, что они плохие.

Я совершенно не согласен с Руни, и думаю, что Роналду принес огромную жертву и, даже несмотря на резкую критику, хорошо проявляет себя. Команда играла не очень хорошо, и мне не нравится видеть Криштиану Роналду в качестве объекта критики», — цитирует A Bola Саа.