«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Филлипса

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, 26-летний англичанин является приоритетной трансферной целью «Манчестер Сити» в полузащиту.

Отмечается, что «горожане» также интересовались полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, но отказались от идеи его покупки из-за цены в 150 миллионов фунтов.

При этом на полузащитника «Лидса», помимо «Сити», также претендуют «Арсенал», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Филлипс забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.