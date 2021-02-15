«Фулхэм» сообщил о положительном тесте на коронавирус у Митровича
06:48
Форвард «Фулхэма» Александр Митрович сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
26-летний серб пропустил матч АПЛ против «Эвертона» (2:0). Ожидается, что он не поможет лондонцам во встречах с «Бернли» (17 февраля) и «Шеффилдом» (20 февраля).
В текущем сезоне Митрович провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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