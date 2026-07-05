Альф-Инге Холанн о возможном трансфере сына: «Любой футболист хотел бы играть за «Реал»
Отец нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна, Альф-Инге прокомментировал возможный переход сына в другой клуб.
«Он очень счастлив в Манчестер Сити и у него долгосрочный контракт. Сейчас мы ждем начала нового сезона. Но любой футболист хотел бы играть за «Реал». Никогда не знаешь, что может произойти в футболе», — приводит слова Холанна DAZN ES.
25-летний норвежец имеет действующий контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Холанн сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 9 голевых передач.
Форвард вместе с национальной командой выступает на чемпионате мира-2026. В ночь с 5 на 6 июля Норвегия встречается с Бразилией в 1/8 финала турнира. Игра проходит на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бразилия — Норвегия.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
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|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
|0
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14
|Лидс
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -