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5 июля, 23:51

Альф-Инге Холанн о возможном трансфере сына: «Любой футболист хотел бы играть за «Реал»

Сергей Филин

Отец нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна, Альф-Инге прокомментировал возможный переход сына в другой клуб.

«Он очень счастлив в Манчестер Сити и у него долгосрочный контракт. Сейчас мы ждем начала нового сезона. Но любой футболист хотел бы играть за «Реал». Никогда не знаешь, что может произойти в футболе», — приводит слова Холанна DAZN ES.

25-летний норвежец имеет действующий контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Холанн сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 9 голевых передач.

Форвард вместе с национальной командой выступает на чемпионате мира-2026. В ночь с 5 на 6 июля Норвегия встречается с Бразилией в 1/8 финала турнира. Игра проходит на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бразилия — Норвегия.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
Норвегия
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Эрлинг Холанн
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Сборная Норвегии по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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