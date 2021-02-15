Анчелотти рассказал о причинах поражения «Эвертона» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (0:2).

«Нам пришлось бороться с физическим аспектом после игры с «Тоттенхэмом» в середине недели. Практически мы не могли играть так, как хотели. Мы хотели контролировать игру, но они оказали мощный прессинг, так что мы не смогли играть так, как хотели», — приводит слова Ачелотти BBC Sport.

После этого матча «Фулхэм» с 18 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Эвертон» с 37 очками — на седьмой строчке.