В АПЛ выявили два новых случая коронавируса
16:36
Английская премьер-лига на официальном сайте 15 февраля сообщила о двух новых случаях коронавируса среди представителей лиги.
Последнее тестирование футболистов и представителей команд проходило с 8 по 14 февраля, имена заразившихся на данный момент неизвестны.
Как сообщается в релизе, оба больных отправлены на самоизоляцию на 10 дней.
Рекордный показатель в АПЛ-2020/21 по количеству новых случаев коронавируса — 40 (с 28 декабря по 3 января).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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