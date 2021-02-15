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Новости   //    Футбол   //    Англия

В АПЛ выявили два новых случая коронавируса

16:36
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Английская премьер-лига на официальном сайте 15 февраля сообщила о двух новых случаях коронавируса среди представителей лиги.

Последнее тестирование футболистов и представителей команд проходило с 8 по 14 февраля, имена заразившихся на данный момент неизвестны.

Как сообщается в релизе, оба больных отправлены на самоизоляцию на 10 дней.

Рекордный показатель в АПЛ-2020/21 по количеству новых случаев коронавируса — 40 (с 28 декабря по 3 января).

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/1814863

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