Джеррард признан лучшим игроком в истории «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард признан лучшим игроком в истории мерсисайдского клуба, сообщила пресс-служба команды.

Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учета мнений легенд «Ливерпуля». В голосовании приняли участие более 1,35 миллиона человек.

При формировании рейтинга учитывались мастерство, влияние на игру, наследие и успехи футболистов за время выступлений на «Энфилде».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе клуба он провел более 700 матчей и забил 186 голов.

Вместе с «Ливерпулем» хавбек выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, 2 Кубка Англии и 3 Кубка английской лиги.