Балахнин заявил, что Англия способна выиграть Евро-2024
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал, что думает о перспективах сборной Англии на Евро-2024.
«С такой игрой можно и на Евро побеждать. Мы же видим, что уже до полуфинала дошли, не блистая яркостью игры. Тем не менее, игроки у них очень хорошего уровня, впереди у которых, очень хорошие перспективы. Справедливости ради, сказать, что все показывают яркую игру, а одни англичане такие, тоже не скажешь», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.
В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля, начало — в 22.00 (мск).
Источник: Vprognoze.ru
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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