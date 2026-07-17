Опция выкупа Рэшфорда за 47 миллионов евро у «Манчестер Юнайтед» больше не действует

Срок действия пункта, позволявшего выкупить у «Манчестер Юнайтед» права на нападающего Маркуса Рэшфорда за 47 миллионов евро, истек, сообщает The Athletic.

Теперь трансфер 28-летнего англичанина можно будет оформить только через переговоры с английским клубом. Действующий контракт игрока с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года. Портад Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 40 миллионов евро.

Таким образом, после завершения турнира, если ничего не изменится, форвард вернется к тренировкам с «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Барселоне». Каталонский клуб имел право выкупа игрока за 30 миллионов евро, однако решил им не пользоваться.

Отмечается, что пункт об отступных за 47 миллионов евро не распространялся на два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

За «Барселону» Рэшфорд сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.