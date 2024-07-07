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Сегодня, 09:22

«Челси» может отказать «Тоттенхэму» в покупке Галлахера

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может остаться в лондонском клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм», однако «Челси» после того, как улучшил свои показатели финансового фэйр-плей может оставить своего игрока.

В минувшем сезоне Галлахер провел 50 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
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