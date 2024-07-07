«Челси» может отказать «Тоттенхэму» в покупке Галлахера

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может остаться в лондонском клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм», однако «Челси» после того, как улучшил свои показатели финансового фэйр-плей может оставить своего игрока.

В минувшем сезоне Галлахер провел 50 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.