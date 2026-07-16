«Арсенал» подпишет нападающего «Брюгге» Цолиса за 40 миллионов евро

Нападающий «Брюгге» Христос Цолис продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонцы заплатят за 24-летнего грека 40 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Цолис провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 29 результативных передач. Ранее футболист выступал за немецкую «Фортуну», «Норвич», «Твенте» и ПАОК.

Также в активе футболиста 9 голов в 34 матчах за сборную Греции. Летом 2024 года он перешел в «Брюгге» из «Фортуны».