«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Лиона» Пакета

Полузащитник Лукас Пакета может покинуть «Лион», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Арсенал» готов побороться с «ПСЖ» за 24-летнего футболиста.

Контракт полузащитника с «Лионом» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Пакета сыграл за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.