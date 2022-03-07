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Сегодня, 19:40

«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Лиона» Пакета

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник Лукас Пакета может покинуть «Лион», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Арсенал» готов побороться с «ПСЖ» за 24-летнего футболиста.

Контракт полузащитника с «Лионом» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Пакета сыграл за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/lione-paqueta-corteggiato-da-due-club-89600
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