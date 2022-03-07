Фофана подписал новый контракт с «Лестером» до 2027 года

Защитник «Лестера» Весле Фофана заключил с клубом новый контракт.

Как сообщается на сайте команды, соглашение рассчитано до 2027 года.

«Я очень рад заключить новый контракт. Предложив мне сделку до 2027 года, клуб показал, что верит в меня. Я очень счастлив быть здесь. Это мой клуб, я люблю фанатов, поэтому я очень счастлив и предвкушаю свое возвращение на поле», — приводит слова Фофана сайт клуба.

21-летний футболист выступает за «Лестер» с октября 2020 и вместе с командой выиграл Кубок Англии.

В текущем сезоне Фофана не сыграл за команду ни одного матча из-за перелома ноги, полученного в предсезонном матче против «Вильярреала» в августе 2021 года.