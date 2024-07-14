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14 июля, 23:30

Аргентина — Колумбия: смотреть финал Кубка Америки в прямом эфире

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джон Кордоба (сборная Колумбии).
Фото Getty Images

В ночь на 15 июля сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии в финальном матче Кубка Америки. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Аргентина — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию финала Кубка Америки в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/2 финала команда Лионеля Скалони уверенно победила сборную Канады — 2:0. Подопечные Нестор Лоренсо в полуфинале обыграли Уругвай с минимальным счетом — 1:0.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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