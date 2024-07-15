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Аргентина — Колумбия: Месси, Хамес и Кордоба выйдут на поле с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборные Аргентины и Колумбии объявили составы на финал Кубка Америки-2024.

Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Ромер, Лис. Мартинес, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

Запасные: Армани, Рулли, Акунья, Лук. Мартинес, Отаменди, Молина, Ло Чельсо, Паредес, Карбони, Гарначо, Гонсалес, Паласиос, Песселья, Г. Родригес, Лау. Мартинес.

Колумбия: Варгас, Ариас, Санчес, Куэста, Мохика, Риос, Лерма, Ариас, Х. Родригес, Диас, Кордоба.

Запасные: Оспина, Монтеро, Асприлья, Кастаньо, Мигель Борха, Борре, Дюран, Карраскаль, Кинтеро, Лукуми, Машадо, Мина, Синистерра, Урибе.

Матч Аргентина — Колумбия пройдет в ночь на 15 июля в Майами (США). Начало игры — в 3.00 (мск).

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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