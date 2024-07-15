Аргентина — Колумбия: Месси, Хамес и Кордоба выйдут на поле с первых минут
Сборные Аргентины и Колумбии объявили составы на финал Кубка Америки-2024.
Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Ромер, Лис. Мартинес, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.
Запасные: Армани, Рулли, Акунья, Лук. Мартинес, Отаменди, Молина, Ло Чельсо, Паредес, Карбони, Гарначо, Гонсалес, Паласиос, Песселья, Г. Родригес, Лау. Мартинес.
Колумбия: Варгас, Ариас, Санчес, Куэста, Мохика, Риос, Лерма, Ариас, Х. Родригес, Диас, Кордоба.
Запасные: Оспина, Монтеро, Асприлья, Кастаньо, Мигель Борха, Борре, Дюран, Карраскаль, Кинтеро, Лукуми, Машадо, Мина, Синистерра, Урибе.
Матч Аргентина — Колумбия пройдет в ночь на 15 июля в Майами (США). Начало игры — в 3.00 (мск).
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