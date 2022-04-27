Игорь Рабинер в восторге от полуфинального матча ЛЧ «Ман Сити» — «Реал» (4:3).

Такое волшебство, как «Ман Сити» — «Реал», смотреть одновременно и потрясающе, и немножко вредно. Потому что после него сложно называть футболом что-то другое. Это было просто соревнование в виртуозности лучших пианистов мира.

И, кстати, судья ему полностью соответствовал. Ковач не тянул одеяло на себя, понимал, что он на этом пиршестве официант и надо вести себя скромнее. Отсюда всего две карточки (плюс одна — Гвардиоле) и минимум свистков. Судья из Румынии все правильно понял — эту сказку нельзя лишний раз прерывать. И как же грамотно он не остановил игру после грубого фола на Зинченко (как раз тянувшего на желтую), что позволило Бернарду Силве подхватить мяч и засадить его в ближнюю «девятку» мимо охреневшего от такого поворота Куртуа.

А как Винисиус купил Фернандинью, заставив того решить, что успеет сыграть на опережение, пропустив мяч себе на ход и убежав с центра поля с такой пяточно-сверкающей скоростью, что поди догони! Прямо перед тем Фернандинью как раз стал героем гола Фодена, именно сыграв на опережение, а потом навесив на англичанина. И, видимо, слишком поверил в себя.

Ну, а новые эпитеты для Бензема, способного раз за разом переворачивать в матчах такого уровня все, уже неоткуда брать. Его гол при 2:0 увел эту игру от сюжета «в одну калитку», к которому блицкриг в виде двух голов «Сити» в первые 11 минут, да и ряд дальнейших атак хозяев сильно подталкивал. А потом, при 2:4, еще и такая паненка.

«Манчестер Сити» Пепа лучше играл как команда и не раз мог довести преимущество до трех мячей — и тогда, вероятно, все. Но «Реал» Анчелотти в который раз в этой Лиге показал удивительную способность гнуться, но не ломаться. И мне очень хотелось, чтобы матч закончился с разностью в один мяч. Потому что это оставит все перед ответной игрой абсолютно открытым. И мы получим отличный шанс на шедевр номер два.

А пока дайте просто прийти в себя и переварить увиденное. Это что-то вроде того, как Бетховен на твоих глазах пишет одну из своих симфоний.