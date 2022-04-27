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«Сити» — «Реал»: словно Бетховен на наших глазах писал симфонию

«Манчестер Сити» победил «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Родри («Манчестер Сити») и Карим Бензема («Реал»).
Фото Reuters
Игорь Рабинер в восторге от полуфинального матча ЛЧ «Ман Сити» — «Реал» (4:3).

Такое волшебство, как «Ман Сити» — «Реал», смотреть одновременно и потрясающе, и немножко вредно. Потому что после него сложно называть футболом что-то другое. Это было просто соревнование в виртуозности лучших пианистов мира.

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:3
Реал
Голы
Де Брейне, 2 (1:0), Габриэл Жезус, 11 (2:0), Бензема, 33 (2:1), Фоден, 53 (3:1), Винисиус Жуниор, 55 (3:2), Бернарду Силва, 74 (4:2), Бензема, 82 (4:3)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Фернандинью, 36) Зинченко Ляпорт Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Габриэл Жезус (Стерлинг, 83) Махрез Фоден
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба (Начо, 46) Менди Кроос Модрич (Себальос, 79) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Асенсио, 88) Родригу (Камавинга, 70)
Предупреждения
Фернандинью 81’  -  Начо 90+3’
Судьи
Ковач (Румыния)

И, кстати, судья ему полностью соответствовал. Ковач не тянул одеяло на себя, понимал, что он на этом пиршестве официант и надо вести себя скромнее. Отсюда всего две карточки (плюс одна — Гвардиоле) и минимум свистков. Судья из Румынии все правильно понял — эту сказку нельзя лишний раз прерывать. И как же грамотно он не остановил игру после грубого фола на Зинченко (как раз тянувшего на желтую), что позволило Бернарду Силве подхватить мяч и засадить его в ближнюю «девятку» мимо охреневшего от такого поворота Куртуа.

Бернарду Силва (&laquo;Манчестер Сити&raquo;) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;. «Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов

А как Винисиус купил Фернандинью, заставив того решить, что успеет сыграть на опережение, пропустив мяч себе на ход и убежав с центра поля с такой пяточно-сверкающей скоростью, что поди догони! Прямо перед тем Фернандинью как раз стал героем гола Фодена, именно сыграв на опережение, а потом навесив на англичанина. И, видимо, слишком поверил в себя.

Ну, а новые эпитеты для Бензема, способного раз за разом переворачивать в матчах такого уровня все, уже неоткуда брать. Его гол при 2:0 увел эту игру от сюжета «в одну калитку», к которому блицкриг в виде двух голов «Сити» в первые 11 минут, да и ряд дальнейших атак хозяев сильно подталкивал. А потом, при 2:4, еще и такая паненка.

«Манчестер Сити» Пепа лучше играл как команда и не раз мог довести преимущество до трех мячей — и тогда, вероятно, все. Но «Реал» Анчелотти в который раз в этой Лиге показал удивительную способность гнуться, но не ломаться. И мне очень хотелось, чтобы матч закончился с разностью в один мяч. Потому что это оставит все перед ответной игрой абсолютно открытым. И мы получим отличный шанс на шедевр номер два.

А пока дайте просто прийти в себя и переварить увиденное. Это что-то вроде того, как Бетховен на твоих глазах пишет одну из своих симфоний.

Бернарду Силва
Карло Анчелотти
Футбол
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ФК Манчестер Сити
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