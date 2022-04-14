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Симеоне измотал нервы Гвардиоле. Но дальше идет «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» прошел «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 апреля. «Атлетико» — «Манчестер Сити» — 0:0.
Фото Reuters
«Атлетико» не смог забить чемпионам Англии и по сумме двух встреч уступил путевку в полуфинал ЛЧ.
Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:0
Манчестер Сити
Атлетико
Облак Лоди (де Пауль, 69) Савич Фелипе Мандава Кондогбья Коке (Корреа, 69) Лемар (Суарес, 82) Льоренте Жоау Феликс (Кунья, 82) Гризманн (Феррейра-Карраско, 69)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер (Аке, 73) Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган Эрнандес Де Брейне (Стерлинг, 65) Бернарду Силва (Фернандинью, 79) Махрез Фоден
Предупреждения
Фелипе 24’, Льоренте 80’, Савич 90+1’  -  Эрнандес 85’, Аке 90+1’, Махрез 90+4’, Фоден 90+6’, Жоау Канселу 90+7’
Удаления
Фелипе 90+1’ (вторая ж.к)
Судьи
Зиберт (Германия)

Уже не 5-5-0

Первый матч в Манчестере реанимировал дискуссии о философии «Атлетико». Эта тема не нова: Диего Симеоне многие не любят за то, что он в топ-клубе ставит чрезвычайно оборонительную игру, убивающую зрелищность. Правда, эти люди забывают о том, что именно аргентинец сделал из мадридцев мощный коллектив.

Но в Манчестере Симеоне превзошел даже свои стандарты. Значительную часть встречи «Атлетико» оборонялся по схеме 5-5-0, что на пресс-конференции подчеркнул и Пеп Гвардиола. Риторика тренера «МС» была такой, что он доволен победой хотя бы со счетом 1:0.

5&nbsp;апреля. Манчестер. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Кевин де&nbsp;Брейне. Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»

Понятно, что «Сити» — одна из сильнейших команд планеты, и ее сложно превзойти в открытом футболе. Но «Атлетико» тогда почти не пытался забить — по официальной статистике УЕФА, за 90 минут «матрасники» ни разу не пробили по воротам. Это произошло впервые за десятилетнюю эру Симеоне.

Прессинг выше, но толку мало

Конечно, в гостях Гвардиола ждал от «Атлетико» большей агрессии. Тем более, в 1/8 финала испанцы на своем поле отлично смотрелись против «МЮ». И Симеоне действительно сыграл смелее — по крайней мере, при обороне его команда выстраивалась в 5-3-2, а не в 5-4-1.

Если серьезно, то «Атлетико» прессинговал выше и интенсивнее. Если в Англии мадридцы всей командой уходили за линию мяча и не встречали футболистов «Сити» на чужой половине, то сейчас Жоау Феликс давил на соперников очень высоко. Но этого мало: да, Ренан Лоди, Льоренте и особенно Гризманн тоже участвовали в прессинге, однако его можно называть агрессивным лишь по меркам самого «Атлетико». «Сити» в половине матчей АПЛ встречают жестче и выше.

В обороне хозяева сохраняли компактность, а «МС» даже не тратил силы на взлом многослойной обороны — во-первых, гостей устраивал счет, а во-вторых, у них три дня назад был и через три дня будет матч с «Ливерпулем».

Гвардиола тоже подготовился к визиту на «Ваньда Метрополитано». В первом тайме «Сити» все равно смотрелся лучше и мог забить, но Гюндоган попал в штангу после прохода Уокера. В защите англичане тоже позволяли оппонентам мало, хотя на 35-й минуте все-таки не справились: Кондогбья пробил издали. Это первый удар «Атлетико» за два с лишним часа двухматчевого противостояния.

Перестроение Диего

Мадридскую команду можно критиковать за пассивность, но она добивалась своего, пусть и достаточно спорным способом — до самого эндшпиля интрига оставалась жива, и «Атлетико» требовался лишь один гол для перевода дела в овертайм.

Конечно, чем ближе становилась 90-я минута, тем дальше от своих ворот Симеоне отодвигал игру. Раскрываться «Атлетико» начал еще в начале второго тайма, когда хозяева изменили структуру прессинга: теперь уже в паре с Феликсом был Гризманн, и фланговые футболисты перекрывали передачи очень высоко. «Сити» действительно стало сложно выходить из-под давления, и Гвардиола пошел на крайнюю меру: Эдерсон перестал разыгрывать мяч от ворот с ближним — по старинке выбивал в район центрального круга.

«Сити» вообще стал слишком часто прибегать к длинным передачам — это явная реакция на перестановки Симеоне. С выходом Карраско, Де Пауля и Корреа «Атлетико» окончательно мутировал и стал активно атаковать. А когда на поле появился Суарес, за «МС» вообще стало тревожно.

Потасовка на финише

Моментов у ворот Эдерсона во втором тайме хватало — их возникло намного больше, чем за предыдущие три тайма. С 46-й по 82-ю минуты «Атлетико» громил «Сити» по ударам — 7:0. Фантастическая статистика.

В конце основного времени у соперников еще и сдали нервы — на углу поля разгорелась потасовка, завершившаяся удалением Фелипе. Этот конфликт негативно повлиял на «Атлетико» — команда едва заиграла и поймала ритм, но растратила силы и эмоции на бессмысленный эпизод. Да еще и осталась в меньшинстве.

Финальный штурм у мадридцев не получился, а игроки «Сити» подчеркнуто тянули время. Это походило на ответный шаг — то же самое футболисты мадридского клуба делали в концовке ответной встречи с «МЮ», да и вообще часто применяют подобную тактику. Симеоне это не нравилось, но сделать он ничего не мог. Потрепать нервы Гвардиоле аргентинец сумел, однако дальше все-таки идет «МС».

В полуфинале Пепа ждет новая мадридская битва — с «Реалом».

Диего Симеоне
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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