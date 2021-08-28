Караваев считает «Челси» фаворитом группы «Зенита» в Лиге чемпионов
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для команды из Санкт-Петербурга.
«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«Хорошая группа. Думаю, «Челси» — фаворит. Интересно сыграть против топовых клубов. Симпатизирую «Челси», будет приятно с ними сыграть. Тем более в Англии, в этой атмосфере. Последний раз я с «Саутгемптоном», по-моему, встречался, очень приятно там играть», — сказал Караваев в интервью на YouTube-канале сборной России.
Первый тур группового турнира пройдет 14–15 сентября. Завершающий, шестой, тур состоится 7–8 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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