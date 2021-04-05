Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Терзич заявил, что «Боруссия» покажет свой лучший футбол в матче против «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

20:42
Теги:

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» завтра будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело.

Но это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача - необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать», - приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...