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Защитник «Челси» Чилвелл рассказал о настрое команды на ответный матч с «Порту» в 1/4 финала ЛЧ

17:45
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Защитник «Челси» Бен Чилвелл поделился мнением о противостоянии с «Порту» в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Первый матч был очень важным, два гола на выезде могут иметь решающее значение. Это только половина работы, но мы не могли и мечтать о лучшем.

Еще перед первой встречей с «Порту» мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы. Нам достался серьезный соперник, и наш главный тренер сделал все, чтобы мы отнеслись к нему с уважением. На кону стоит путевка в полуфинал. Можете не сомневаться - никакой расслабленности от нас ждать не стоит», - приводит слова Чилвелла официальный сайт УЕФА.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» одержал победу над «Порту» со счетом 2:0. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Челси - Порту

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры