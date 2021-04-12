Защитник «Челси» Чилвелл рассказал о настрое команды на ответный матч с «Порту» в 1/4 финала ЛЧ

Защитник «Челси» Бен Чилвелл поделился мнением о противостоянии с «Порту» в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Первый матч был очень важным, два гола на выезде могут иметь решающее значение. Это только половина работы, но мы не могли и мечтать о лучшем.

Еще перед первой встречей с «Порту» мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы. Нам достался серьезный соперник, и наш главный тренер сделал все, чтобы мы отнеслись к нему с уважением. На кону стоит путевка в полуфинал. Можете не сомневаться - никакой расслабленности от нас ждать не стоит», - приводит слова Чилвелла официальный сайт УЕФА.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» одержал победу над «Порту» со счетом 2:0. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало – в 22:00 по московскому времени.