Юлиан Нагельсманн: «Жребий для «Лейпцига» мог быть и попроще»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн остался доволен жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «Тоттенхэм».

— Это очень хороший жребий, — цитирует Sky Germany Нагельсманна. — Мы с нетерпением ждем матчей. Это европейская топ-команда с тренером мирового уровня и игроками мирового уровня. Не только в атаке, но и в обороне. Очевидно, что жребий мог быть и попроще. Но матчи точно будут захватывающими. У нас еще есть время, чтобы прибавить в игре.