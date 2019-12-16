Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Юлиан Нагельсманн: «Жребий для «Лейпцига» мог быть и попроще»

15:45
Теги:

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн остался доволен жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «Тоттенхэм».

— Это очень хороший жребий, — цитирует Sky Germany Нагельсманна. — Мы с нетерпением ждем матчей. Это европейская топ-команда с тренером мирового уровня и игроками мирового уровня. Не только в атаке, но и в обороне. Очевидно, что жребий мог быть и попроще. Но матчи точно будут захватывающими. У нас еще есть время, чтобы прибавить в игре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир